فيتامين سي الفوار على الريق

يعتبر شرب فيتامين سي الفوار على الريق من الأمور التي سببت الحيرة للكثير من الأشخاص في التعرف على مدى فائدة فيتامين سي وأضراره والآثار الجانبية الناتجة عن تناول فيتامين سي.

شرب فيتامين سي الفوار على الريق

يعتبر فيتامين سي من الأشياء الجيدة المفيدة لصحة الإنسان ويجب أن تحافظ على نسبة فيتامين سي في الجسم بمعدلها الطبيعي لكي لا تصاب بأي أعراض تكون ناتجة عن نقص فيتامين سي في الجسم ولذلك يجب عليك تناول فيتامين سي سواء على الريق أو بعد تناول الطعام ولكن يجب عدم الإفراط في تناول فيتامين سي حتى لا تصاب بالمشاكل أو المضاعفات التي تنتج عن الإفراط في تناوله.

وقد يتساءل بعض الأشخاص عن الآثار الجانبية التي يمكن أن تنتج عن شرب فيتامين سي على معدة فارغة وما ينتج عنها من مشاكل صحية.

ولذلك سنوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن هل شرب فيتامين سي الفوار على الريق له آثار جانبية أم لا إضافة إلى بعض الأمور الهامة المتعلقة بفوائد وأضرار فيتامين سي وذلك في السطور التالية.

أعراض نقص فيتامين سي

هناك بعض الأعراض التي تدل على أن الشخص يعاني من نقص في فيتامين سي في الجسم والتي يجب أن تتعرف عليها قبل شرب فيتامين سي الفوار على الريق ومن أهمها ما يلي:

الشعور بضعف في العظام.

وجود تورم في المفاصل لدى المريض.

عدم التئام الجروح بشكل سريع.

التعرض للكدمات بشكل سريع.

الإصابة بجفاف في البشرة.

الشعور بالتهاب وتوتر تأكسدي.

الإصابة بزيادة في معدل الوزن.

الشعور بتعب وإرهاق مستمر غير معلوم الأسباب.

الشعور بتقلب في الحالة المزاجية وعدم الرغبة في فعل أي شيء.

الإصابة بنقص في المناعة.

الإصابة بنزيف في اللثة.

أضرار شرب فيتامين سي على الريق

هناك بعض الأضرار التي يمكن أن تنشأ عن شرب فيتامين سي الفوار على الريق ومن أهم هذه الأضرار ما سنوضحه في الآتي:

زيادة امتصاص الحديد

يساعد فيتامين سي على امتصاص الحديد من المصادر النباتية ويعتبر هذا الشيء من الأمور الطيبة ولكن قد يحدث لدى بعض الأشخاص تراكم في نسبة الحديد ولذلك ينصح بالاعتدال في تناوله خصوصًا إن كنت تتناول مصادر كثيرة تحتوي على الحديد حتى لا يحدث تراكم لنسبة الحديد مما يسبب مشاكل خطيرة على الصحة مثل مشاكل بالغدة الدرقية وتلف القلب أو مشاكل في البنكرياس أو تليف في الكبد أو مشاكل بالجهاز العصبي المركزي وغيرها الكثير.

زيادة الإصابة بحصى الكلى

إن الإفراط في استعمال فيتامين سي وخصوصًا عند تناوله على الريق يمكن أن يتسبب ذلك في زيادة فرص الإصابة بحصى الكلى لدى العديد من المرضى.

وذلك لأن الجسم يتخلص من بقايا فيتامين سي على شكل أوكسالات تخرج مع البول وفي بعض الأحيان هذه الأوكسالات تتحد مع المعادن التي تتواجد في الجسم مما يكون بلورات تؤدي إلى الإصابة بحصوات الكلى ولذلك يكون استعمال فيتامين سي بواسطة الطبيب ودون تجاوز الجرعة المسموح بها من فيتامين سي حتى لا تؤثر على صحة الإنسان بشكل عام.

آثار جانبية هامة لشرب فيتامين سي

شرب فيتامين سي الفوار على الريق بكميات عالية يمكن أن يسبب بعض الأعراض الجانبية على الإنسان ومن أهمها ما يلي:

الإصابة باحمرار في البشرة.

الشعور بصداع في الرأس.

الإصابة بألم في منطقة البطن.

الشعور بألم في المعدة.

الشعور بتقيؤ وغثيان بشكل متكرر.

الإصابة بإسهال شديد.

فوائد فيتامين سي

توجد العديد من الفوائد لفيتامين سي في التخلص من بعض الأعراض التي تصيب جسم الإنسان والتي تكون ناتجة عن نقص فيتامين سي ومن أهمها ما يلي:

يساعد في تقليل معدل الإصابة بالشيخوخة ومنع ظهور تجاعيد البشرة بشكل كبير.

يقلل من معدلات الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة مثل السرطان.

يساعد فيتامين سي في تقوية جهاز المناعة مما يقلل من الإصابة بالأمراض الناتجة عن نقص المناعة لدى الإنسان.

يساعد في تقوية وظائف المخ وتحسين الذاكرة والتخلص من بعض الأمراض العصبية التي يمكن ان تصيب الإنسان.

يساعد ضبط معدل فيتامين سي في الجسم على إصلاح الخلايا التالفة في الجسم.

يساعد في التئام الجروح والتعافي بشكل سريع.

يساهم فيتامين سي في تعافي الغضاريف والعظام.

له دور فعال في الحفاظ على صحة الأوردة الدموية بشكل كبير كما أنه يحسن من حالة الجلد ويجدد الخلايا.

فيتامين سي له دور فعال في تحسين النظر وتقوية خلايا العينين مما يحافظ على صحة العين بشكل عام.

يساعد فيتامين سي على تحسين صحة القلب والشرايين فهو يساهم في تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب.

يساعد في خفض معدلات الكوليسترول السيئة في الجسم.

له دور كبير في الحفاظ على امتصاص الحديد من مصادره وخصوصًا من المصادر النباتية مما يساهم في الوقاية من فقر الدم.

الكمية المناسبة من فيتامين سي حسب العمر

بعد أن وضحنا الآثار الجانبية ل شرب فيتامين سي الفوار على الريق فيجب توضيح أن هناك كمية محددة من فيتامين سي يتعين على الإنسان تناولها بناء على عمر الشخص وهي كالتالي:

الرضع 0-6 شهور 40 مليجرام يوميًا.

الرضع 7-12 شهر 50 مليجرام يوميًا.

الأطفال 1-3 سنوات 15 مليجرام بشكل يومي.

الأطفال 4-8 سنوات 25 مليجرام.

الأطفال 9-13 سنة 45 مليجرام

الذكور 14-18 سنة 75 مليجرام

الإناث 14-18 سنة 65 مليجرام يوميا.

الذكور أكبر من 19 سنة حوالي 90 مليجرام

الإناث أكبر من 19 سنة حوالي 75 مليجرام

الحامل 14-18 سنة 80 مليجرام في اليوم

الحامل أكبر من 19 سنة حوالي 85 مليجرام

المرضع 14-18 سنة 115 مليجرام في اليوم.

المرضع أكبر من 19 سنة حوالي 120 مليجرام في اليوم.

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