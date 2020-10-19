فيتوريا والنصر في مرمى الانتقادات

المواطن - مروة نبيل

تعرض المدرب البرتغالي روي فيتوريا لانتقادات بعد تراجع أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وخسارته بثنائية ضد نظيره الفتح.

النصر يخسر ضد الفتح:

ولعب النصر ضد الفتح على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في إطار مواجهات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز النموذجي بهدفين مقابل هدف.

وسجل ثنائية الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، الجزائري سفيان بن دبكة، فيما أحرز هدف النصر الوحيد خالد الغنام قبل أن يتم استبداله، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

انتقادات لـ فيتوريا والنصر:

ووجه النقاد الرياضيون في برنامج “الديوانية” على القناة الرياضية السعودية انتقادات للمدرب البرتغالي فيتوريا، مؤكدين أن النصر افتقد لفرض شخصيته في الملعب، وعانى من خلل ذهني خلال مباراته ضد الفتح.

وعلق تركي السهلي قائلًا: “فيتوريا متحدث جيد وشخص لطيف.. تغييراته لا يوجد فيها منطق، هو مدرب تقليدي.. وعبدالرحمن الحلافي لا يتخذ قرارات هامة وهو الآن في مرمى النقد”.

وتابع السهلي تصريحاته قائلًا: “النصر لا يمكن أن يتقدم في وجود فيتوريا.. المدرب البرتغالي تم تضخيمه وكأنه بالكاد تعاقد النصر معه، النصر أحد المؤسسين لوجود مدربين عظماء في السعودية”.

وتحدث محمد الناصر قائلًا: “في الفتح شاهدنا شخصية للفريق.. عكس النصر كانت شخصيته مهزوزة، ولا توجد شخصية البطل”، وقال حمد الدبيخي: “النصر اليوم 90% منه شكل جديد عكس الفتح، والنصر يفتقد لفرض الشخصية في الملعب”.

وأضاف عادل عصام الدين قائلًا: “نادي النصر في صفقاته ركز على الكم أكثر من الكيف، ومن الواضح أن الفريق كان يعاني من خلل ذهني في المباراة.. والفتح هو نجم الأسبوع”.

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