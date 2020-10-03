فيتوريا يكشف أوراق النصر الرابحة لمواجهة بيرسبوليس

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي النصر عن تشكيلة فريقه استعدادًا لمواجهة نادي بيرسبوليس الإيراني في دور الـ4 ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.

تشكيلة النصر الرئيسية

وجاء تشكيل العالمي الرئيسي مكونًا من: “برادلي جونز، عبدالله مادو، عوض خميس مايكون، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، خالد الغنام، عبدالمجيد الصليهم، عبدالفتاح عسيري، بيتي مارتينيز، عبدالرزاق حمدالله”.

أما التشكيلة الاحتياطية للعالمي فجاءت مكونة من: “وليد عبدالله، عبدالإله العمري، عبدالرحمن العبيد، عبدالعزيز الدوسري، مختار علي، أيمن يحيى، عبدالفتاح آدم، أسامة الخلف، عبدالرحمن الدوسري، فراس البريكان”.

موعد المباراة

وستنطلق المباراة اليوم السبت في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة.

ويسعى العالمي للعبور إلى الدور النهائي للمرة الأولى بالمسمى الجديد لبطولة دوري أبطال آسيا، وذلك للفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

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