فيتوريا يُركز التكتيك

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، مساء اليوم الجمعة، الاستعداد لمباراته المقبلة ضد الفتح.

فيتوريا يركز على الجمل التكتيكية:

وبدأت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بالجري حول الملعب تلاها تمارين لياقية متنوعة، وركز فيتوريا على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية.

ويطمح فيتوريا في تجهيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بدنيًّا وفنيًّا بشكل مميز، أملًا في التألق وحصد الثلاث نقاط بأولى مبارياته في الموسم الرياضي الجديد، بعد تدعيم صفوفه بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي.

النصر ضد الفتح:

وسيبدأ النصر مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021، يوم الأحد المقبل، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ومن المقرر أن تُغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، صباح يوم غد السبت، إلى العاصمة الرياض، من أجل الدخول في المعسكر الخاص لمواجهة النصر وإجراء آخر التدريبات هناك، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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