فيديو.. أسيل عسيري أول بائعة خضار سعودية: أحتاج الدعم والتشجيع

المواطن - حسن عسيري - أبها

كسرت أسيل عسيري في مدينة أبها حاجز العيب والخوف؛ وذلك بدخولها في مجال بيع الخضار والفواكه، حيث تعتبر أول امرأة سعودية تعمل في محل بيع الخضار والفواكه.

“المواطن” التقت أسيل عسيري حيث قالت إنها دخلت في مجال بيع الخضار والفواكه في مدينة أبها كأول سعودية وهي بإذن الله قادرة على إثبات نفسها في هذا المجال بعد أن شاهدت التشجيع من أفراد الأسرة.

وتضيف بقولها: كانت أول تجربة لي هي تحدٍ “هل أنجح أم لا ؟” وكان إقبال الناس على المحل كبيرًا، لكن كان هناك استغراب للفكرة كوني امرأة جالسة تبيع في محل خضراوات.

وتابعت: نحن نحتاج إلى دعم وتسهيلات أكثر من الجهات الحكومية.

وعن كيفية إحضار الخضار والفاكهة تقول كل يوم بعد صلاة الفجر أذهب إلى سوق الخضار والفاكهة في خميس مشيط وأشتري كل مستلزمات المحل وطلبات الزبائن حيث أستمر بالعمل في المحل حتى المساء، وبعدها أذهب للمنزل حيث لدي طفلين أنفق عليهما بعد انفصالي عن زوجي من سنوات، وأعيش مع شقيقاتي بعد فقد والدي ووالدتي.

وعن الخبرة في البيع واقتحام مجال تجارة الفاكهة والخضار فقالت مع الأيام بإذن الله سأمتلك الخبرة في هذا المجال، فأنا سعيدة بهذه التجربة وتشجيع أسرتي.

وفي نهاية الحديث قالت إن الدولة حفظها الله تسعى إلى تمكين المرأة في كثير من المهن؛ وذلك مع رؤية المملكة 2030 التي أعطت المرأة السعودية أهمية كبرى كونها عنصرًا مهمًا وفعالًا في المجتمع، ولديها الرغبة والطموح في النجاح في شتى المجالات.

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