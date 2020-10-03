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فيديو.. أول تصريح من ترامب قبل دخوله المستشفى

فيديو.. أول تصريح من ترامب قبل دخوله المستشفى

2020/10/03
الساعة 12:49 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. أول تصريح من ترامب قبل دخوله المستشفى
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 ترامب يغرد من المستشفى
2 حالة ترامب الصحية
3 إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شكره لكل من سأل عن حالته الصحية وحالة زوجته ميلانيا ترامب بعد إعلان إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وقبل نقله إلى المستشفى العسكري لاستكمال إجراءات العزل والعلاج قال ترامب في مقطع فيديو: “شكرًا للجميع على الدعم والمساندة أقدر حرصكم واهتمامكم.. السيدة الأولى تُبلي بلاء حسنًا وأنا بخير”.

ترامب يغرد من المستشفى

وغرد الرئيس الأمريكي في ساعة مبكرة من صباح، اليوم السبت، بعد نقله إلى مستشفى عسكري لإصابته بفيروس كورونا.

وقال ترامب على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إنني أتحسن على ما أظن! أشكركم جميعًا وأحبكم”.

وفي وقت سابق أفاد مسؤول في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي سينتقل إلى جناح خاص بمركز “والتر ريد” الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام، كإجراء احترازي.

حالة ترامب الصحية

وقال البيت الأبيض إن ترامب لا يزال في حالة جيدة ويعاني فقط من أعراض خفيفة، وأشار إلى أن الرئيس سيعمل من المكاتب الرئاسية في “والتر ريد” خلال الأيام القليلة المقبلة.

إصابة ترامب وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح الرئيس الأمريكي في تغريدة على حسابه اليوم أن التحاليل أثبتت إصابته هو وزوجته ميلانيا ترامب بالفيروس، مشيرًا إلى أنهما سيبدآن عملية الحجر الصحي.

بدوره أعلن طبيب الرئيس الأمريكي شون كونلي، أن صحة الرئيس الأمريكي لا تزال بخير، وأن الرئيس سيواصل أداء مهامه أثناء الحجر الصحي.


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