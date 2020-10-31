فيديو.. أول حالة مطرية في الوسم تتشكل ملامحها الليلة

المواطن - الرياض

توقع عضو الاتحاد العربي للفلك وعلوم الفضاء الدكتور خالد الزعاق أن تشهد المملكة أول حالة مطرية في موسم الوسم الليلة.

وقال الزعاق : خلال هذا الأسبوع من المتوقع أن تبدأ أول حالة مطرية في الوسم على شمال وشمال غرب السعودية لهذه السنة (من متوسطة إلى خفيفة).

وأضاف أن الحالة المطرية الأولى تبدأ تأثيراتها الليلة على البحر الأحمر وغداً الأحد حيث تؤثر على بعض نواحي طريف عرعر #تبوك الجوف وشمال منطقتي المدينة وحائل بتمرحل زحزاح يمتد إلى الخميس تقريباً.

أول حالة مطرية في الوسم

وكانت توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد وحماية البيئة، هطول الأمطار الرعدية على بعض المناطق اعتبارًا من يوم السبت حتى الثلاثاء المقبل تتفاوت شدتها ما بين المتوسطة إلى الغزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وجريان السيول.

وقالت الأرصاد إن المناطق المتوقع تأثرها بهذه الحالة الجوية هي: مكة المكرمة، المدينة المنورة، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية، حائل، الباحة، عسير وجازان.

أمطار تراكمية تبدأ الأحد

من جانبه توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن تشهد عدة مناطق من المملكة هطول أمطار تراكمية تستمر 4 أيام اعتبارًا من يوم غد الأحد .

ونشر المسند عددًا من خرائط الطقس وعلق عليها بالقول : هكذا بدأت حالة التوقعات لثلاثة نماذج مناخية عالمية حيال الحالة المطرية الأولى 2020 في هذا الموسم.

خرائط محاكاة تمثل الأمطار التراكمية (4 أيام)، والتي قد تبدأ ضعيفة يوم الأحد، وتستمر حالة عدم الاستقرار لبضعة أيام، والحالة بوجه عام ضعيفة إلى متوسطة القوة.

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