فيديو.. الداخلية توضح عقوبات تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية

المواطن - الرياض

جددت وزارة الداخلية تحذيرها من تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كعدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي يعاقب بالغرامة المالية.

عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كعدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي ..#نعود_بحذر pic.twitter.com/e7iLxlRGbD — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) October 22, 2020

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الداخلية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تذكيرًا بعقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير ( البروتوكولات) الوقائية المعلنة بتاريخ 6 شوال 1441هـ وذلك بغرامة قدرها ( 1000 ) ريال، ويشمل ذلك عدم استخدام الكمامات الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، أو عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي؛ ورفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام أو الخاص؛ وعدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير ( البروتوكولات)، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.

وذكرت وزارة الداخلية أن العقوبات تهدف إلى فرض استخدام الكمامات الطبية أو القماشية بالإضافة إلى التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سببًا مباشرًا لتفشي فيروس كورونا المستجد، وبما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه، وكانت وزارة الداخلية قد أهابت بأهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم عن تسجيل (401) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (466) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (343774) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (330181) حالة.

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