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فيديو.. الزعاق: خلال هذه الأيام تستعيد الآبار مياهها

فيديو.. الزعاق: خلال هذه الأيام تستعيد الآبار مياهها

2020/10/05
الساعة 12:38 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. الزعاق: خلال هذه الأيام تستعيد الآبار مياهها
المواطن - الرياض

قال الدكتور خالد الزعاق رئيس مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، بأنه في هذه الأيام، تستعيد الآبار مياهها.

وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “وهذا الموسم يسمى الدليب وهو يأتي بين المرزم وسهيل” .

وتابع الزعاق بأن في هذا الموسم تسقط المياه السطحية تحت الأرض لأن درجة حرارة الأرض تكون مرتفعة، وعادة تكون بين المزارع والمنازل، وكان كل 4 منازل يكونون مجرى مائياً صغيراً بينها.


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