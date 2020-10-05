فيديو.. الزعاق: خلال هذه الأيام تستعيد الآبار مياهها

المواطن - الرياض
قال الدكتور خالد الزعاق رئيس مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، بأنه في هذه الأيام، تستعيد الآبار مياهها.
خلال هذه الأيام :
تستعيد الآبار مياهها pic.twitter.com/6xtAMkRsJd
— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) October 5, 2020
وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “وهذا الموسم يسمى الدليب وهو يأتي بين المرزم وسهيل” .
وتابع الزعاق بأن في هذا الموسم تسقط المياه السطحية تحت الأرض لأن درجة حرارة الأرض تكون مرتفعة، وعادة تكون بين المزارع والمنازل، وكان كل 4 منازل يكونون مجرى مائياً صغيراً بينها.
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