فيديو.. الزعاق: خلال هذه الأيام تستعيد الآبار مياهها

المواطن - الرياض

قال الدكتور خالد الزعاق رئيس مرصد الزعاق للدراسات الفلكية والجيوفيزيائية، بأنه في هذه الأيام، تستعيد الآبار مياهها.

خلال هذه الأيام :

تستعيد الآبار مياهها pic.twitter.com/6xtAMkRsJd — د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) October 5, 2020

وقال الزعاق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في “تويتر”: “وهذا الموسم يسمى الدليب وهو يأتي بين المرزم وسهيل” .

وتابع الزعاق بأن في هذا الموسم تسقط المياه السطحية تحت الأرض لأن درجة حرارة الأرض تكون مرتفعة، وعادة تكون بين المزارع والمنازل، وكان كل 4 منازل يكونون مجرى مائياً صغيراً بينها.

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