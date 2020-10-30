فيديو.. العصابة تسرق جوائز مهرجان الجونة!

المواطن - متابعة

سرق الفنان آسر ياسين بصحبة عصابة مسلسل “100 وش” الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الماراثون الرمضاني السابق جوائز مهرجان الجونة في مصر في لفتة أثارت ضحك جميع الحضور بالمهرجان.

وأعلنت مقدمة الحفل عن سرقة الجوائز، وقطع الكهرباء لوهلة لنفاجأ بالفنان آسر ياسين بصحبة كل من الفنانين مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، دنيا ماهر، علا رشدي، زينب غريب أبطال مسلسل “100 وش” بسرقة الجوائز والهروب داخل سيارة كان يقودها مدير المهرجان انتشال التيمي في مقطع فيديو أثار إعجاب الحاضرين بالمهرجان.

وحرص الفنان آسر ياسين على حضور فعاليات حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي، وذلك باصطحاب زوجته، كما حرص أيضًا على حضور فعاليات المهرجان منذ بدايته باصطحاب زوجته وأبنائه.

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