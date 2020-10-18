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فيديو.. القبض على سائق قاد مركبته بسرعة جنونية بعقبة ضلع
عرض حياته والآخرين للخطر

فيديو.. القبض على سائق قاد مركبته بسرعة جنونية بعقبة ضلع

2020/10/18
الساعة 8:23 صباحًا
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. القبض على سائق قاد مركبته بسرعة جنونية بعقبة ضلع
المواطن-حسن عسيري-أبها

تمكن مرور منطقة عسير من القبض على شخص متهور قاد مركبته بسرعة جنونية في عقبة ضلع ، وقام بتوثيق ذلك في مقطع فيديو ونشره عبر مواقع التواصل.

وقالت الإدارة العامة للمرور في حسابها الرسمي في “تويتر”: إنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.


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