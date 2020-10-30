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فيديو.. اللقاح السعودي الصيني في انتظار الإجازة
من هيئة الغذاء والدواء

فيديو.. اللقاح السعودي الصيني في انتظار الإجازة

2020/10/30
الساعة 2:58 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. اللقاح السعودي الصيني في انتظار الإجازة
المواطن - الرياض

عقد مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية ” كيمارك ” اتفاقية مع شركة صينية ” سينوفاك ” للتعامل مع 7 آلاف ممارس صحي.

في سياق متصل، يترقب المواطنون والمقيمون في المملكة اللقاح السعودي – الصيني، حيث إن اللقاح حاليًا في انتظار الإجازة من هيئة الغذاء والدواء.

ووصل اللقاح للتجربة السريرية الثالثة، كما يسبب اللقاح في البداية ” حرارة وصداعًا خفيفًا “، الذي يعتبر أمرًا طبيعيًا عند تناول أي لقاح.

وكانت وحدة اللقاحات في ‎ مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية ” كيمارك ” اختيرت ضمن 10 جهات عالمية لإجراء اختبارات تهدف لتوحيد معايير بيولوجية لتقييم اللقاحات المختلفة ضد “كوفيد – ١٩” وكجزء من تحالف دولي من قبل منظمات الـ WHO و CEPI و NIBSC.

يذكر أن وزارة الصحة سجلت اليوم الخميس (435) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (346.482) حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل (455) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (333.005) حالات.


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