المواطن - الرياض

عقد مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية ” كيمارك ” اتفاقية مع شركة صينية ” سينوفاك ” للتعامل مع 7 آلاف ممارس صحي.

في سياق متصل، يترقب المواطنون والمقيمون في المملكة اللقاح السعودي – الصيني، حيث إن اللقاح حاليًا في انتظار الإجازة من هيئة الغذاء والدواء.

فيديو | اللقاح السعودي – الصيني في انتظار الإجازة من هيئة الغذاء والدواء#الإخبارية pic.twitter.com/ybNT8IhADV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 29, 2020

ووصل اللقاح للتجربة السريرية الثالثة، كما يسبب اللقاح في البداية ” حرارة وصداعًا خفيفًا “، الذي يعتبر أمرًا طبيعيًا عند تناول أي لقاح.

وكانت وحدة اللقاحات في ‎ مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية ” كيمارك ” اختيرت ضمن 10 جهات عالمية لإجراء اختبارات تهدف لتوحيد معايير بيولوجية لتقييم اللقاحات المختلفة ضد “كوفيد – ١٩” وكجزء من تحالف دولي من قبل منظمات الـ WHO و CEPI و NIBSC.

يذكر أن وزارة الصحة سجلت اليوم الخميس (435) حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (346.482) حالة.

كما أعلنت وزارة الصحة أنه تم تسجيل (455) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (333.005) حالات.

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