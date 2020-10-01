فيديو.. المرور السري يلاحق متهورًا يقود سيارته بسرعة جنونية

المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول، عبر مواقع التواصل، قيام شخص متهور بقيادة سيارته بسرعة جنونية على أحد طرق المملكة مُتجاوزًا المركبة بالقوة.

وأظهر المقطع المتداول تجاوز المركبة التي كانت تسير بسرعة جنونية عددًا من السيارات أمامها، كما ظهر في الفيديو قائد المركبة المتهور الذي يعطي إشارات ضوئية سريعة.

وبدا في المقطع المتداول إحدى دوريات المرور السري تنطلق خلف المركبة التي كانت تسير بسرعة جنونية، لإيقاف قائدها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وطالب متداولو المقطع بتوقيع عقوبة صارمة ضد قائد السيارة المتهور بسبب قيامه بتهديد حياة قائدي المركبات على الطريق.

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