فيديو.. المملكة حصلت على نتائج مبشرة حول علاج كورونا بالبلازما

المواطن - الرياض

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، أن المملكة حصلت على نتائج واضحة ومبشرة حول علاج كورونا بالبلازما من خلال الأبحاث التي تشارك فيها السعودية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن أبحاث كورونا تنقسم إلى عدة أنواع منها الأبحاث الوبائية والأبحاث العلاجية المتعلقة بالأدوية واللقاحات.

دراسات علاج كورونا بالبلازما

وأشار إلى أن المملكة شاركت خلال الأسابيع الماضية في دراسة علاج كورونا بالبلازما ، مشيرًا إلى أن الجسم ينتج أطيافًا واسعة من الأجسام المضادة للفيروسات.

ولفت إلى أن المملكة تمتلك فريقًا علميًا مميزًا لدراسة خيار العلاج ببلازما الدم من المصابين الذين تماثلوا للشفاء حيث تم إجراء الدراسة على عدد كبير من المصابين وغير المصابين والنتائج في المراحل النهائية لكنها مبشرة وهناك استجابة واضحة لهذا النوع من العلاج خاصة لمن يعاني من مضاعفات شديدة من مرض كوفيد -19.

حالات كورونا في المملكة

وكشفت وزارة الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (593) حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (325330) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (8894) حالة من بينها (826) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (339267) حالة، توفي منهم (5043) حالة.

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