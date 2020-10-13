فيديو.. المنيع: هذا حكم من يحلف بغير الله

المواطن - الرياض

رد الشيخ عبدالله المنيع، عضو هيئة كبار العلماء، على سؤال بشأن حكم الحلف بالنبي ﷺ والكعبة وغيرها.



وقال المنيع في لقاء له عبر برنامج “فتاوى” على قناة السعودية: إن الأدعية كافة التي تكون بغير الله فهي باب من أبواب الشرك بالله، مُذكّرًا بنهي النبي بقوله: “من حلف بغير الله فقد أشرك”، وفي رواية: “فقد كفر”.

وأضاف المنيع: لقد شنّع الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود بهذا الفعل وقال: (لأن أحلف بالله كاذبًا أحب إلي من أن أحلف بغير الله ولو صادقًا)، فإن الحلف بغير الله يعتبر كفرًا، غير أن مجموعة من أهل العلم ذكروا أن هذا يعتبر كفرًا دون كفر، ولا يخرج صاحبه من ملة الإسلام، لكنه في الواقع من أعظم المعاصي، ولهذا ينبغي لإخواننا الذين يستهينون بالحلف بغير الله أن يتوبوا إلى الله عن ذلك.

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