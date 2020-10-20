فيديو.. الوليد بن خالد بن طلال يتفاعل مع التحية ويحرك يده

المواطن - الرياض
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأمير الوليد بن خالد بن طلال، يظهر فيه استجابة من خلال تحريك يده اليمنى، بعد أن وُجهت له التحية.
#خالد_الفيصل#الوليد_بن_خالد_بن_طلال
اللہم عَافيہ تَسري في أوَردة گل مَريض💜 pic.twitter.com/RLYOGGwwT6
— الامير الوليدبن خالد (@emirAlwaleed) October 20, 2020
وأظهر مقطع الفيديو، متداول تفاعل الأمير الوليد بن خالد بن طلال، مع طلب الممرضة منه رد التحية لها بيده، ليقوم برفع إصبعه.
وفي المقطع عاودت الممرضة الطلب مرة أخرى برفع كفه بصورة أعلى، فاستجاب الأمير الوليد لذلك.
يُذكر أن الأمير الوليد (32 عامًا) دخل في غيبوبة قبل نحو 15 عاماً، إثر تعرضه لحـادث مروري، وظل في المستشفى طيلة سنوات، إلى أن قرر والده نقله للمنزل في فبراير 2015.
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