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فيديو.. الوليد بن خالد بن طلال يتفاعل مع التحية ويحرك يده

فيديو.. الوليد بن خالد بن طلال يتفاعل مع التحية ويحرك يده

2020/10/20
الساعة 11:19 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. الوليد بن خالد بن طلال يتفاعل مع التحية ويحرك يده
المواطن - الرياض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأمير الوليد بن خالد بن طلال، يظهر فيه استجابة من خلال تحريك يده اليمنى، بعد أن وُجهت له التحية.

وأظهر مقطع الفيديو، متداول تفاعل الأمير الوليد بن خالد بن طلال، مع طلب الممرضة منه رد التحية لها بيده، ليقوم برفع إصبعه.

وفي المقطع عاودت الممرضة الطلب مرة أخرى برفع كفه بصورة أعلى، فاستجاب الأمير الوليد لذلك.

يُذكر أن الأمير الوليد (32 عامًا) دخل في غيبوبة قبل نحو 15 عاماً، إثر تعرضه لحـادث مروري، وظل في المستشفى طيلة سنوات، إلى أن قرر والده نقله للمنزل في فبراير 2015.


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    1 تعليق
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    View all comments
    أحلام الدوسري
    14 ساعة

    يارب انك.قادر علي كل.شي.😊انك.تشفي وتعافي *^وتشفي جميع مرضا المسلمين

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