فيديو.. اليوم آخر سهيل وغدًا أول الوسم

المواطن - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن ‏اليوم الأحد هو آخر سهيل وغداً الاثنين أول الوسم.

اليوم آخر سهيل وغداً الاثنين:

أول الوسم

وهو الموسم الأنعم على مستوى العالم العربي والخليج على وجه الخصوص

وفيه

1-يسم وجه السماء باللطف

2-تنهض الرياح الشمالية المدهونة بالبرودة

3-تقبل الأرض غرس الشتلات وتبذر جميع المزروعات الشتوية

وهذا الأسبوع الأول منه وسنلاحظ تغير في الأجواء pic.twitter.com/OTQdiD25rq — د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) October 11, 2020

وقال الدكتور خالد الزعاق، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، إن موسم الوسم هو الموسم الأنعم على مستوى العالم العربي والخليج على وجه الخصوص؛ حيث إن فيه: يتسم وجه السماء باللطف، وتنهض الرياح الشمالية المدهونة بالبرودة.

وأشار الزعاق إلى أن في موسم الوسم، تقبل الأرض غرس الشتلات وتبذر جميع المزروعات الشتوية؛ بينما هذا الأسبوع الأول منه وسنلاحظ تغير في الأجواء.

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