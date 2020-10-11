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فيديو.. اليوم آخر سهيل وغدًا أول الوسم

فيديو.. اليوم آخر سهيل وغدًا أول الوسم

2020/10/11
الساعة 11:23 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. اليوم آخر سهيل وغدًا أول الوسم
المواطن - الرياض

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن ‏اليوم الأحد هو آخر سهيل وغداً الاثنين أول الوسم.

وقال الدكتور خالد الزعاق، في مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، إن موسم الوسم هو الموسم الأنعم على مستوى العالم العربي والخليج على وجه الخصوص؛ حيث إن فيه: يتسم وجه السماء باللطف، وتنهض الرياح الشمالية المدهونة بالبرودة.

وأشار الزعاق إلى أن في موسم الوسم، تقبل الأرض غرس الشتلات وتبذر جميع المزروعات الشتوية؛ بينما هذا الأسبوع الأول منه وسنلاحظ تغير في الأجواء.


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