فيديو.. امرأة حاولت الانتحار غرقًا ثم تشبثت بالحياة 11 ساعة

المواطن - متابعة
حاولت امرأة من كولومبيا الانتحار حيث ألقت نفسها في البحر، لكنها شعرت بالندم على قرارها، فتشبثت بالحياة، وظلت تقاوم الغرق لمدة 11 ساعة حيث تم إنقاذها.
المرأة التي تبلغ من العمر 46 عامًا تم إنقاذها على بعد 3 كم من الشاطئ بعدما لاحظ صيادون في قارب وجودها طافية على وجه الماء تقاوم الموت.
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