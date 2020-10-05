فيديو.. بندر بن سلطان : قضية فلسطين عادلة لكن محاميها فاشلون

المواطن - الرياض

أكد الأمير بندر بن سلطان أن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة لكن محاميها فاشلون، مذكرًا بالدور الذي تقوم به المملكة لدعم القضية الفلسطينية.

وأشار في حوار خاص مع قناة العربية إلى أن المملكة تعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية وقضية عادلة، وقدمت دعمها عبر التاريخ لعودة حقوق الشعب الفلسطيني.

واستعرض الأمير بندر بن سلطان مواقف ملوك المملكة المتعاقبين منذ عهد الملك المؤسس- رحمه الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدعم فلسطين.

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