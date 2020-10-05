فيديو.. بندر بن سلطان : قضية فلسطين عادلة لكن محاميها فاشلون

المواطن - الرياض
أكد الأمير بندر بن سلطان أن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة لكن محاميها فاشلون، مذكرًا بالدور الذي تقوم به المملكة لدعم القضية الفلسطينية.
#بندر_بن_سلطان للعربية: القضية الفلسطينية نعتبرها قضية وطنية وقضية عادلة#فلسطين#السعودية pic.twitter.com/lMUxMw3xXM
— العربية برامج (@AlArabiya_shows) October 5, 2020
وأشار في حوار خاص مع قناة العربية إلى أن المملكة تعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية وقضية عادلة، وقدمت دعمها عبر التاريخ لعودة حقوق الشعب الفلسطيني.
واستعرض الأمير بندر بن سلطان مواقف ملوك المملكة المتعاقبين منذ عهد الملك المؤسس- رحمه الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدعم فلسطين.
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