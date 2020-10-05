‎الرئيسية
جديد الأخبار
فيديو.. بندر بن سلطان : قضية فلسطين عادلة لكن محاميها فاشلون

فيديو.. بندر بن سلطان : قضية فلسطين عادلة لكن محاميها فاشلون

2020/10/05
الساعة 9:40 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
12
0
طباعة
فيديو.. بندر بن سلطان : قضية فلسطين عادلة لكن محاميها فاشلون
المواطن - الرياض

أكد الأمير بندر بن سلطان أن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة لكن محاميها فاشلون، مذكرًا بالدور الذي تقوم به المملكة لدعم القضية الفلسطينية.

وأشار في حوار خاص مع قناة العربية إلى أن المملكة تعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية وقضية عادلة، وقدمت دعمها عبر التاريخ لعودة حقوق الشعب الفلسطيني.

واستعرض الأمير بندر بن سلطان مواقف ملوك المملكة المتعاقبين منذ عهد الملك المؤسس- رحمه الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لدعم فلسطين.


ذات صلة :
  • اللجنة الفنية تجتمع بممثلي أندية الدرجتين الثانية والثالثة
    •
  • الباطن يضم ريناتو شافيز حتى 2022
    •
  • التحالف: اكتشاف وتدمير زورق حوثي مفخخ ومسير عن بعد بالقرب من الصليف
    •
  • أخضر الصالات يدشن معسكر الدمام بـ21 لاعبًا
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :