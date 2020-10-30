فيديو.. تسجيل المشاركين في مهرجان الملك عبد العزيز للصقور بحفر الباطن

المواطن - فوار الأسلمي – حفر الباطن

أنهى نادي الصقور السعودي تسجيل عدد كبير من الصقارين في محافظة حفر الباطن للمشاركة في مسابقتي الملواح والمزايين التي تقام ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثالثة.

وذكر بدر المحيميد عضو لجنة المسابقات في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في تصريح لـ “المواطن” أنه يتم تسجيل الطيور من خلال المرور على لجنة الفرز ومن ثم إلى مكاتب التسجيل لتسجيل معلومات الطير وصاحبه وتركيب الحلقة الإلكترونية والتأكد من جميع البيانات ومن ثم التوجه إلى مقر وزارة البيئة والزراعة لفحص الطير وإجراء التحاليل له.

وأوضح نادي الصقور السعودي، في وقت سابق، أن أنواع الصقور المسموح تسجيلها في مسابقة الملواح (الدعو 400 متر) هي “الحر، والشاهين، وجير بيور، وجير شاهين، وجير تبع، وقرموشة جير”، بفئاتها العمرية (فرخ وقرناس)، فيما ستكون الأنواع والفئات المسموح بتسجيلها في مسابقة المزاين هي: “حر من حر “فرخ ـ قرناس” وجير بيور، وشاهين بحري، وحر بيتي، وحر أسود/ أدهم “قرناس”، وحر إنتاج محلي “فرخ”.

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