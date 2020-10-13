فيديو.. تطبيق اعتمرنا يطلق 3 تصاريح جديدة

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الحج والعمرة أنه سيتم إصدار عدد من التصريحات الجديدة اليوم عبر تطبيق توكلنا بشأن تسهيل إجراءات زيارة المسجد النبوي والصلاة في المسجد الحرام.

#صباح_السعودية | أ. عبدالرحمن شمس: اليوم سيتم إطلاق مجموعة جديدة من التصاريح في تطبيق #اعتمرنا مثل تصريح الصلاة في #المسجد_الحرام و #المسجد_النبوي وتصريح السلام على الرسول ﷺ. pic.twitter.com/wSvW9WjDwi — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) October 13, 2020

التصريحات الجديدة

وقال الوكيل المساعد في وزارة الحج، عبدالرحمن شمس، في مداخلة مع قناة السعودية إنه سيتم اليوم إطلاق مجموعة جديدة من التصاريح في تطبيق اعتمرنا مثل تصريح الصلاة في المسجد الحرام و المسجد النبوي وتصريح السلام على الرسول ﷺ.

خطة دخول الروضة الشريفة

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس دشن أمس خطة موسم الزيارة التي أعدتها وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي لاستقبال الزائرين للروضة الشريفة.

وأوضح الشيخ السديس أن خطة الوكالة لاستقبال زائري المسجد النبوي راعت الخطط والسبل والإجراءات الاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة في سبيل تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على صحة وسلامة جميع الزائرين.

ما هو تطبيق اعتمرنا ؟

يأتي إطلاق تطبيق اعتمرنا من واقع مسؤولية وزارة الحج والعمرة عن خدمة ضيوف الرحمن لتمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية ولضمان توفير أجواء روحانية وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع ‘تطبيق توكلنا’ للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح.

طريقة التسجيل في التطبيق وتتمثل آلية التسجيل في تطبيق اعتمرنا فيما يلي: – تحميل تطبيق اعتمرنا من متجر أبل أو من متجر جوجل بلاي. – تسجيل البيانات واختيار موعد متاح للعمرة أو الصلاة في المسجد الحرام أو الصلاة في الروضة الشريفة. – الحصول على التصريح. – الوصول إلى أحد مراكز نقل أو تجمع المعتمرين في مكة المكرمة. – إظهار التصريح للموظف المسؤول في المركز. – لبس الكمامة والتقيد بالاحترازات الوقائية. – ركوب وسيلة المواصلات للقادمين عبر مراكز نقل المعتمرين. – التوجه إلى الحرم المكي. – بعد انتهاء النسك العودة إلى مركز تجمع أو نقل المعتمرين.

المشاركة العائلية يدعم التطبيق المشاركة العائلية حيث سيتمكن ما يصل إلى ستة أفراد من العائلة من استخدام هذا التطبيق مع تمكين المشاركة العائلية بالتالي لا يحتاج كل أفراد الأسرة إلى تحميل تطبيق اعتمرنا.

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