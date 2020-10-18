فيديو.. تعقيم المسجد النبوي والروضة الشريفة بالأوزون 10 مرات يوميًا

المواطن - الرياض

أعلن متحدث وكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوي، جمعان بن عبدالله العسيري بأنه قبل استقبال الوفود يتم يوميًا تعقيم المسجد النبوي حوالي 10 مرات قبل كل صلاة وبعدها، بالإضافة أيضًا إلى تعقيم الروضة الشريفة قبل دخول المصلين إليها وبعد الخروج، وكذلك أيضًا ممر باب السلام، للسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، عن طريق “الأوزون” والأشعة فوق البنفسجية، وذلك للمحافظة على صحة وسلامة الزائرين.

#عاجل_السعودية | متحدث وكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوي: يُعقَّم المسجد النبوي 10 مرات، قبل كل صلاة وبعدها، وتُعقَّم الروضة الشريفة وممر باب السلام عن طريق "الأوزون" والأشعة فوق البنفسجية؛ للمحافظة على صحة وسلامة الزائرين. pic.twitter.com/IotJ6p3Agn — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) October 18, 2020

وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم حول مستجدات كورونا، بأنه من يرغب في زيارة المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يتجه إلى باب السلام، حيث سيتم استقباله، ومن أراد الصلاة في ساحة الروضة الشريفة يتجه إلى ساحة بلال، كما تم توفير الإجراءات اللازمة للسيدات، فمن أرادت الصلاة في الروضة الشريفة تتجه إلى باب أربع وعشرين وهو باب عثمان رضي الله عنه.

4 مسارات لزيارة المسجد النبوي

وتابع أنه بالنسبة للرجال فمن أراد السلام على الرسول، يتجه إلى باب السلام ليجد 4 مسارات كل مسار يستوعب قرابة الخمس وخمسين زائرًا، مؤكدا أنه تم الاهتمام أيضًا بذوي الإعاقة، عن طريق وضع ممر خاص بهم وهناك فرق طبية على الممرات وإسعافات، للتسهيل على المعتمرين، وتكون مرحلة الدخول من باب السلام والخروج من البقيع والتي لا تستغرق سوى عشر دقائق.

دخول الزائرات من باب عثمان

وكشف عن أن الخروج سيكون من المخارج المخصصة لها، والتي يتواجد به فرق إسعافية وطوارئ، وبالنسبة للزائرات يتوجهن إلى باب عثمان، وسيتم تطبيق الفرز البصري والإلكتروني والطبي عليهن، لضمان وتحقيق أعلى مستوى للإجراءات الاحترازية.

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