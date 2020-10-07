فيديو.. توفير مسار خاص للمعتمرين كبار السن وذوي الإعاقة

المواطن - الرياض

قال متحدث الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر إنه تم تخصيص مسار خاص لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضاف متحدث شؤون الحرمين أن ذلك يأتي بهدف مساعدة كبار السن وذوي الإعاقة ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.

وأضاف أن الرئاسة تعمل ليل نهار لتعقيم بيت الله الحرام وتطهيره بأفضل السبل، وجُند أكثر من 4 آلاف عامل يقومون بغسل وتعقيم صحن المطاف والمسعى والساحات الخارجية والأروقة الداخلية 10 مرات في اليوم والليلة.

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