فيديو.. توفير مسار خاص للمعتمرين كبار السن وذوي الإعاقة

المواطن - الرياض
قال متحدث الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر إنه تم تخصيص مسار خاص لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
فيديو | مع عودة #العمرة يتم غسيل #المسجد_الحرام 10 مرات يوميا عن طريق 4000 عامل #الإخبارية pic.twitter.com/dO9i3MtT3q
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 7, 2020
وأضاف متحدث شؤون الحرمين أن ذلك يأتي بهدف مساعدة كبار السن وذوي الإعاقة ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.
وأضاف أن الرئاسة تعمل ليل نهار لتعقيم بيت الله الحرام وتطهيره بأفضل السبل، وجُند أكثر من 4 آلاف عامل يقومون بغسل وتعقيم صحن المطاف والمسعى والساحات الخارجية والأروقة الداخلية 10 مرات في اليوم والليلة.
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