فيديو ثالث لـ ترامب: سأقوم بمفاجأة صغيرة غير متوقعة

المواطن - متابعة

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو ثالث، أكد خلاله أنه سيقوم بمفاجأة صغيرة غير متوقعة، لكنه لم يوضح ما هي.

في فيديو ثالث.. #ترمب: سأقوم بمفاجأة صغيرة غير متوقعة.. وتعلمت الكثير من #كورونا#العربية pic.twitter.com/AvAYz3kmlW — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) October 4, 2020

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد غادر المستشفى لدقائق بسيارته وألقى التحيّة على أنصاره من داخلها ثم عاد ثانية إلى المستشفى.

وقال ترامب في الفيديو: بعد 7 أشهر من جائحة كورونا تعلمت الكثير حول الفيروس الذي أحاربه.

وتابع في فيديو آخر على تويتر: حضرت زيارة مفاجئة لأنصاري خارج أسوار المستشفى.

وتم نقل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري بعدما تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضع لكورس علاج مكثف خلال اليومين الماضيين.

وقال طبيب ترامب في إيجاز صحفي أمس: إن حالة الرئيس الأمريكي بدأت في التحسن وتواصل التحسن بشكل مستمر، ويمكنه العودة غدًا في وقت مبكر إلى البيت الأبيض لمواصلة مهامه، وفي نفس الوقت يتابع باقي الإجراءات المطبقة في بروتوكول العلاج.

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