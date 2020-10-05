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فيديو.. جريان سيول وادي كبر جنوب العيص

فيديو.. جريان سيول وادي كبر جنوب العيص

2020/10/05
الساعة 8:09 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم, يوتيوب
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فيديو.. جريان سيول وادي كبر جنوب العيص
المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول جريان سيول وادي كبر جنوب العيص في منطقة المدينة المنورة.

وشهدت المدينة المنورة منذ أمس أمطارًا متفاوتة وتدنيًا في مستوى الرؤية، شملت محافظات العيص، وبدر، ووادي الفرع.


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