فيديو.. جريان سيول وادي كبر جنوب العيص

المواطن - الرياض

وثق مقطع فيديو متداول جريان سيول وادي كبر جنوب العيص في منطقة المدينة المنورة.

أكثروا عباد الله من الاستغفار فما استُجلبت الأمطار بأعظم من الأستغفار

اللهم صيباً نافعاً

مطرنا بفضل الله ورحمته

في السناب متابعة خاصة ومباشرة ومتنوعة بالصوت او فديو او صورة

سيول كبر جنوب العيص/اليوم الأثنين 1442/2/18هـ من / أبو ساري pic.twitter.com/6znh0FTzMX — عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) October 5, 2020

وشهدت المدينة المنورة منذ أمس أمطارًا متفاوتة وتدنيًا في مستوى الرؤية، شملت محافظات العيص، وبدر، ووادي الفرع.

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