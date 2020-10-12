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فيديو.. جهود مسام لنزع ألغام الموت الحوثية في اليمن
زرعتها الميليشيا داخل مناطق آهلة بالسكان

فيديو.. جهود مسام لنزع ألغام الموت الحوثية في اليمن

2020/10/12
الساعة 11:31 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. جهود مسام لنزع ألغام الموت الحوثية في اليمن
المواطن - الرياض

نشرت قناة العربية مقطع فيديو يبين لحظة إتلاف المشروع السعودي لنزع الألغام “مسام”، ألغام وعبوات ناسفة زرعتها الميليشيات الحوثية داخل مناطق يمنية آهلة بالسكان.

 

وتمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام لتطهير اليمن من الألغام” خلال الأسبوع الرابع من شهر سبتمبر 2020م من انتزاع 1,402 لغم، منها 6 ألغام مضادة للأفراد، و193 لغمًا مضادًا للدبابات، و608 ذخائر غير متفجرة، و595 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 189,197 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.


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