فيديو.. حرائق ضخمة في إسرائيل وإجلاء الآلاف

المواطن - متابعة
شهدت إسرائيل سلسلة من الحرائق الضخمة في مناطق مختلفة شمال البلاد، حيث أجلت الشرطة 5 آلاف شخص عن بيوتهم حتى الآن.
وامتدت الحرائق لتطال أراضي زراعية وغطت مناطق واسعة من أنحاء مختلفة من إسرائيل.
وأجلت الشرطة الآلاف عن منازلهم، كما فتحت بعض الفنادق أبوابها لاستقبالهم.
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