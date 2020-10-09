فيديو.. حرائق ضخمة في إسرائيل وإجلاء الآلاف

المواطن - متابعة

شهدت إسرائيل سلسلة من الحرائق الضخمة في مناطق مختلفة شمال البلاد، حيث أجلت الشرطة 5 آلاف شخص عن بيوتهم حتى الآن.



وامتدت الحرائق لتطال أراضي زراعية وغطت مناطق واسعة من أنحاء مختلفة من إسرائيل.

وأجلت الشرطة الآلاف عن منازلهم، كما فتحت بعض الفنادق أبوابها لاستقبالهم.

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