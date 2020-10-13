فيديو.. حريق هائل يلتهم مجموعة أشجار في وادي بيش بجازان

المواطن - علي شيبان - جازان
اندلع مساء أمس الاثنين حريق هائل في بعض الأشجار المتواجدة والكثيفة في وادي بيش بمنقطة جازان.
وأكد شهود عيان لـ”المواطن” أن ألسنة اللهب تتصاعد من الأشجار المتواجدة ولا يعلم إلى الآن ما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا الحريق.
“المواطن” سوف توافيكم بمزيد من التفاصيل في حال ورودها من الجهات المعنية.
ذات صلة :
الموانئ السعودية تسجل نمواً قياسياً خلال سبتمبر
إصابات كورونا عالمياً تتجاوز 37.8 مليون والوفيات مليون و80 ألفاً
هبوط أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
مرض غريب يوقف تجربة إنتاج لقاح لفيروس كورونا
Subscribe
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments