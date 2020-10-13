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فيديو.. حريق هائل يلتهم مجموعة أشجار في وادي بيش بجازان

فيديو.. حريق هائل يلتهم مجموعة أشجار في وادي بيش بجازان

2020/10/13
الساعة 12:02 مساءً
- ‎فيالمواطن - جازان, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. حريق هائل يلتهم مجموعة أشجار في وادي بيش بجازان
المواطن - علي شيبان - جازان

اندلع مساء أمس الاثنين حريق هائل في بعض الأشجار المتواجدة والكثيفة في وادي بيش بمنقطة جازان.

وأكد شهود عيان لـ”المواطن” أن ألسنة اللهب تتصاعد من الأشجار المتواجدة ولا يعلم إلى الآن ما هي الأسباب الحقيقية وراء هذا الحريق.

المواطن” سوف توافيكم بمزيد من التفاصيل في حال ورودها من الجهات المعنية.

 


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