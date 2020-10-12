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فيديو.. رد فعل أمير الباحة تجاه مراجع أثنى عليه
أثناء تفقده أحوالهم بمستشفى القرى العام

فيديو.. رد فعل أمير الباحة تجاه مراجع أثنى عليه

2020/10/12
الساعة 9:16 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. رد فعل أمير الباحة تجاه مراجع أثنى عليه
المواطن - الباحة

قام أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود، بزيارة مفاجئة لمستشفى القرى العام؛ من أجل الاطلاع على سير العمل والتأكد من تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمرضى والمراجعين.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته إمارة الباحة عبر حسابها في “تويتر”، الأمير حسام وهو يتجول في أقسام المستشفى ويتفقد أحوال المرضى ويناقش الأطباء الموجودين.

وبيّن المقطع رد فعل أمير الباحة تجاه أحد المراجعين عندما أثنى عليه الأخير بعد تفقده أحوال المرضى بالمستشفى ليرد قائلاً :”هذا واجبي لا منة ولا فضل وآخذ معاشاً عليه”.


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