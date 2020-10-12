فيديو.. رد فعل أمير الباحة تجاه مراجع أثنى عليه

المواطن - الباحة

قام أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود، بزيارة مفاجئة لمستشفى القرى العام؛ من أجل الاطلاع على سير العمل والتأكد من تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمرضى والمراجعين.

#إمارة_الباحة

حرصا من سموّه على توفير سبل الراحة والرفاهية لمواطني منطقة الباحة… قام سمو #أمير_منطقة_الباحة الأمير الدكتور #حسام_بن_سعود بزيارة مفاجئة لمستشفى القرى العام قبل وصوله لمقر حفل #نادي_العين لاطلاعه على سير العمل بالمستشفى لتقديم الرعاية الكاملة للمرضى والمراجعين pic.twitter.com/pPxdxl3Ssr — إمارة منطقة الباحة (@BahaPrincedom) October 11, 2020

وأظهر مقطع فيديو، نشرته إمارة الباحة عبر حسابها في “تويتر”، الأمير حسام وهو يتجول في أقسام المستشفى ويتفقد أحوال المرضى ويناقش الأطباء الموجودين.

وبيّن المقطع رد فعل أمير الباحة تجاه أحد المراجعين عندما أثنى عليه الأخير بعد تفقده أحوال المرضى بالمستشفى ليرد قائلاً :”هذا واجبي لا منة ولا فضل وآخذ معاشاً عليه”.

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