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فيديو.. سائق متهور كاد أن يتسبب بحادثين في 5 ثوانٍ

فيديو.. سائق متهور كاد أن يتسبب بحادثين في 5 ثوانٍ

2020/10/11
الساعة 9:39 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. سائق متهور كاد أن يتسبب بحادثين في 5 ثوانٍ
المواطن - الرياض

كاد سائق متهور أن يتسبب في حادثين مروريين في أقل من 5 ثوانٍ تقريباً، مساء أمس السبت، بعد قطعه طريقًا رئيسيًا، بأحد شوارع المملكة.

ووثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل ، لحظة خروج السائق من طريق فرعي ليدخل في طريق رئيسي بشكل مفاجئ.

وكاد السائق المتهور أن يصطدم بسيارتين في خلال ثوانٍ معدودة، معرضاً حياة المارة للخطر.

 


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