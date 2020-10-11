فيديو.. سائق متهور كاد أن يتسبب بحادثين في 5 ثوانٍ

المواطن - الرياض

كاد سائق متهور أن يتسبب في حادثين مروريين في أقل من 5 ثوانٍ تقريباً، مساء أمس السبت، بعد قطعه طريقًا رئيسيًا، بأحد شوارع المملكة.

ووثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل ، لحظة خروج السائق من طريق فرعي ليدخل في طريق رئيسي بشكل مفاجئ.

وكاد السائق المتهور أن يصطدم بسيارتين في خلال ثوانٍ معدودة، معرضاً حياة المارة للخطر.

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