فيديو.. سعوديات يصنعن بيوت الشعر في حفر الباطن

المواطن - فواز الاسلمي - حفرالباطن

مع قرب فصلي الشتاء والربيع ونظراً لما تتميز به محافظة حفر الباطن من أجواء ربيعية استثنائية بدأ الموقع الذي اعتادت عليه مجموعة من النساء بصناعة بيوت الشعر بمختلف الأشكال بالانتعاش والإقبال عليه من المواطنين بمختلف مناطق المملكة، وتتراوح أسعار بيوت الشعر بحسب النوع والحجم ما بين 3000 ريال إلى 15 ألف ريال.

وتحدثت أم محمد عن تجربتها في صناعة بيوت الشعر مبينة أنها تعلمت هذه الحرفة من الأجداد ومنذ 8 سنوات بدأت فعلياً بممارستها، وتصل أرباحها السنوية من هذه الحرفة بما يقارب الـ 50 ألف ريال.

وأشارت أم محمد إلى أنها قامت العام الماضي بصناعة 20 بيت شعر نظراً لوجود زبائن لها من كافة مناطق المملكة.

وتضيف أم محمد أن البيوت التي يتم صناعتها في حفر الباطن تعتبر الأفضل والأجود.

بينما قالت أم ماطر إن بيوت الشعر تختلف أسعارها على حسب النوع والحجم فقد تصل أسعار بعض البيوت إلى 30 ألف ريال، ويأتيها زبائن من عدة مناطق كالرياض وجدة والقصيم.

وتابعت أنها بعد إصابتها بالسكري اقتصر عملها حالياً بخياطة البيوت فقط بعد أن يقوم الزبائن بتوفير مستلزماتها.

شارك الخبر