فيديو.. سعوديتان تفتتحان أول مطعم نسائي بالكامل في رفحاء

المواطن - رفحاء
نجحت المواطنة ثريا الشمري وأختها في افتتاح أول مطعم نسائي بالكامل في رفحاء، يقتصر زوراه على النساء فقط.
#نشرة_الرابعة: سيدتان سعوديتان تفتتحان أول مطعم نسائي بالكامل في رفحاء شمال السعودية pic.twitter.com/So8yThcC0x
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 6, 2020
وأكدت ثريا الشمري، خلال تصريحات إلى قناة العربية، أن حبها للطبخ كان هو السبب الرئيس في تجاوز بعض الصعوبات التي واجهت الفكرة في مراحلها الأولى، مشددةً على أن العمل في المطعم يقتصر عليها برفقة أختها فوزية.
وتابعت الشمري: نهتم بتقديم الطعام بشكل جميل وجذاب، ونقدم أطعمة مختلفة، كما أننا حرصنا على اختيار ديكور مميز للمطعم.
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