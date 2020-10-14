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فيديو سناب الداخلية.. ضبط مصنعين للخمور بالرياض بهما 173 برميلًا
ضبط وافد إثيوبي يدير أحد المصنعين

فيديو سناب الداخلية.. ضبط مصنعين للخمور بالرياض بهما 173 برميلًا

2020/10/14
الساعة 3:06 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو سناب الداخلية.. ضبط مصنعين للخمور بالرياض بهما 173 برميلًا
المواطن - الرياض

نشر سناب الداخلية مقطع فيديو يوضح تفاصيل عملية ضبط مصنعَين للخمور في العاصمة الرياض والقبض على أحد من المتورطين في الجريمة.

وبحسب سناب الداخلية تم ضبط المصنع الأول قرب مجرى الوادي في حي المصانع، والثاني في حي طويق، واتضح احتواء المصنعين على 173 برميلًا و218 قارورة مملوءة بالخمر المصنع محليًا.

ويدير أحد المصنعين وافد إثيوبي تم القبض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.


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