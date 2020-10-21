فيديو.. سناب الداخلية: ضبط مصنع خمور و5 طلقات ذخيرة حية بالرياض

المواطن - الرياض

كشف سناب الداخلية تفاصيل ضبط مصنع للخمور في أحد أحياء العاصمة الرياض والعثور على طلقات حية لسلاح من نوع مسدس.

وبحسب مقطع فيديو بثه سناب الداخلية تمكنت الفرق الرقابية بشرطة منطقة الرياض من ضبط مصنع للخمور في حي غبيرة يحتوى على 26 برميلاً و38 قارورة كلها ممتلئة بالخمور المصنعة محليًا كما تم العثور على 5 طلقات ذخيرة حية.

وأفادت الجهات الأمنية أن المصنع يديره مواطن في العقد الرابع من العمر تم القبض عليه لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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