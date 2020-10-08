فيديو سناب الداخلية.. مواطن حالته غير طبيعية يهشم صرافين آليين بالرياض

المواطن - الرياض
نشر سناب الداخلية مقطع فيديو حول القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر في حالة غير طبيعية بعدما قام بتهشيم صرافَين آليين وزجاج عدد من المركبات في حي التلاب بالرياض.
وبحسب سناب الداخلية فإنه تم إيقاف المواطن تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
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