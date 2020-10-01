فيديو.. شمس المعارف فيلم سعودي على نتفلكس في أكتوبر

المواطن - الرياض

بدأت شبكة نتفليكس في عرض الفيلم السعودي شمس المعارف عالمياً على منصة نتفليكس في الأول من أكتوبر الجاري.

قصة فيلم شمس المعارف

يحكي الفيلم قصة بعض الشباب السعودي الذين تغيرت حياتهم بسبب الإنترنت ، بالتزامن مع ذروة صناعة المحتوى السعودي الرقمي، ويلقي الضوء على محطات صناعة المحتوى السعودي منذ التسعينات وحتى الفترة الراهنة.

معلومات عن الفيلم

هو فيلم روائي كوميدي سعودي إنتاج عام 2020 مدته 120 دقيقة، عرض للمرة الأولى في 22 يوليو 2020 بمدينة جدة، تلاه عرض آخر في العاصمة السعودية الرياض، ثم العرض الجماهيري في صالات السينما السعودية في 31 يوليو 2020.

كان من المقرر أن يفتتح الفيلم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في مارس 2020، وتأجل عرضه تبعًا لإلغاء دورة المهرجان بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

أبطال الفيلم

الفيلم من تمثيل صهيب قدس، وبراء عالم، وأحمد صدام، وإسماعيل الحسن، وإياد أيمن كيفي، وإنتاج صهيب قدس وإخراج فارس قدس.

أحداث الفيلم

تدور أحداث فيلم شمس المعارف في عام 2010 م، حول حسام وهو طالب يشرف على التخرج من الثانوية، لكنه يقع في إغراء موجة صناعة المحتوى، في ذروة نشاط رواد اليوتيوب في المملكة، ما يدفعه إلى خوض مغامرة تتسبب في إهمال دراسته واستكشاف حلمه، حيث يجد الطالب الثانوي حسام نفسه مهتمًا بعالم إنتاج الفيديو والمحتوى، وينضم إليه صديقه المقرب معن، وعدوهما السابق إبراهيم، والمدرس الشغوف بصناعة الأفلام عرابي، وخلال آخر سنة لهم في المدرسة الثانوية، يقرر الفريق إنتاج فيلم رعب بدون ميزانية.

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