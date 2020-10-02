فيديو صادم.. امرأة تحتضر في كندا والطاقم الطبي يسخر منها

في الوقت الذي تتشدق فيه كندا بحماية حقوق الإنسان وتتطاول على غيرها من الدول بذريعة حماية الأقليات، نراها تغض الطرف عن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الكندية بل داخل المؤسسات الصحية التي من المفترض أن تنقذ حياة المرضى وتقدم الخدمات الصحية لهم.

انتهاك حقوق الإنسان في كندا

وفي مشهد عنصري صادم تداول مغردون مقطع فيديو لامرأة من السكان الأصليين في إقليم كيبيك وهي تنزف وتحتضر وتصرخ طلباً للنجدة فيما يسمع صوت أفراد الطاقم الطبي يسخرون منها حتى ماتت أمام أعينهم.

وتسبب المقطع في حالة من الغليان في الشارع الكندي وسط مطالبات بمحاسبة المقصرين.

بدوره، قال الرئيس الوطني لجمعية الأمم الأولى بيري بيليغارد في بيان: “لا يزال التمييز ضد شعوب الأمم الأولى سائدا في نظام الرعاية الصحية وهذا يحتاج إلى التوقف”. إجراءات شكلية لتهدية الشارع فيما أدان رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليغولت، تصرفات الموظفين، وقال : اتخذنا إجراءات وفصلنا واحدة من المسيئات، وأعلن فتح تحقيق موسع في الحادث. إلى ذلك، قدم مارك ميللر، وزير الخدمات الفيدرالي في كندا تعازيه إلى المجتمع الذي أصيب بصدمة جراء مقطع الفيديو المؤلم ووفاة السيدة.

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