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فيديو.. صدمة شاب مغربي بعد اختفاء جثمان والده من المستشفى

فيديو.. صدمة شاب مغربي بعد اختفاء جثمان والده من المستشفى

2020/10/02
الساعة 12:04 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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فيديو.. صدمة شاب مغربي بعد اختفاء جثمان والده من المستشفى
المواطن - متابعة

اكتشف شاب اختفاء جثمان والده من داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الدار البيضاء، في حادث غريب استدعى تدخلًا من الحكومة المغربية.

واتهم الشاب الذي ظهر في شريط فيديو انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، المستشفى الذي كان يتلقى والده العلاج به، بارتكاب “خطأ إداري فادح”.

وقال الشاب وهو يتحدث في الفيديو بطريقة هستيرية، إنه أثناء وصوله إلى المصحة لتسلم جثمان والده لدفنه، تفاجأ بتبديله مع جثمان رجل آخر.

وأوضح أن والده كان يعاني داءً في البروستاتا، ويتلقى العلاج داخل المصحة حيث سجلت وضعيته الصحية تحسنًا.

إلا أنه فوجئ باتصال من إدارة المستشفى لإبلاغه بوفاة الأب، وهو ما استدعى حضوره للقيام بالإجراءات الإدارية واستلام الجثمان، إلا أنه صدم بحادث تبديله.

وأضاف الشاب الذي عبر عن غضبه من سوء الإدارة والاستهتار داخل المصحة، أن “جثمان والده قد سلم إلى عائلة أخرى قامت بدفنه”.


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