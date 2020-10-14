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فيديو.. ضبط قائد مركبة ضايق امرأة على الطريق وبرفقتها طفل رضيع

فيديو.. ضبط قائد مركبة ضايق امرأة على الطريق وبرفقتها طفل رضيع

2020/10/14
الساعة 10:12 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. ضبط قائد مركبة ضايق امرأة على الطريق وبرفقتها طفل رضيع
المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الأربعاء، ضبط قائد مركبة توقف فجأة أكثر من مرة أمام مركبة تقودها امرأة وبرفقتها طفل صغير، على طريق سريع، حيث وثقت تفاصيل الواقعة بالفيديو.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

وقالت المرأة في شكواها التي أرسلتها إلى المرور: كنت في طريقي وأصادف هذه العينات، حيث ظل يكبس فرامل بطريقة إجرامية ويؤذيني في الطريق وبرفقتي طفل رضيع.

 


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