فيديو.. ضبط قائد مركبة ضايق امرأة على الطريق وبرفقتها طفل رضيع

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الأربعاء، ضبط قائد مركبة توقف فجأة أكثر من مرة أمام مركبة تقودها امرأة وبرفقتها طفل صغير، على طريق سريع، حيث وثقت تفاصيل الواقعة بالفيديو.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

@moror_friends @eMoroor @Dashcamksa1 ماشيه في طريقي الا اصادف ذي العينات قاعد يكبس فرامل بطريقه اجرامية ويأذيني ف الطريق ويحدني عشان اصدم علماً اني مع اهلي ومعايا طفل رضيع في هذي الحاله ايش اسوي هل اروح الشرطة واقدم شكوى كيدية ؟ وفي مقطع اخر وهوا يقذف ويسوي حركات بيده غير لائقه. pic.twitter.com/7UzVKpCzR0 — Lama 💎 (@AOmarS9) October 14, 2020

وقالت المرأة في شكواها التي أرسلتها إلى المرور: كنت في طريقي وأصادف هذه العينات، حيث ظل يكبس فرامل بطريقة إجرامية ويؤذيني في الطريق وبرفقتي طفل رضيع.

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