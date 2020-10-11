فيديو.. ضبط وافدين بحوزتهما 12509 شرائح جوال لبيعها ببصمة عملاء سابقين بالرياض

المواطن - الرياض

تمكنت الجهات المختصة في شرطة منطقة الرياض من القبض على وافد من الجنسية البنجلادشية في العقد الثالث من العمر بعد أن قام باتخاذ مقر عمله بأحد الأسواق الشعبية وكرًا لبيع شرائح الاتصال بعد تفعيلها بطرق غير مشروعة.

وعثر داخل المحل على 10 آلاف شريحة تخص عددًا من الشركات المحلية و12 جهاز جوال وجهاز قارئ بصمة وكمية أوراق تحتوي على بضمات لتفعيل تلك الشرائح عليها.

من جهة أخرى ألقت شرطة الرياض القبض على وافد مصري يعمل مندوبًا لدى إحدى شركات الاتصالات، بحوزته 2509 شرائح لشركات محلية مختلفة وأختام مؤسسات تجارية وعدد كبير من الأوراق التي تحمل بصمات عملاء سابقين لتفعيل هذه الشرائح.

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