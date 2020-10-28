فيديو.. ضبط 5 وافدين يبيعون شرائح الجوال بعد تفعليها بهويات أشخاص دون علمهم

المواطن - الرياض

تمكنت فرق دوريات الشرطة في مدينة الرياض، من القبض على 5 وافدين يبيعون شرائج الجوال بعد تفعيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون معرفتهم.

تفعيل شرائح الاتصال بطريقة غير نظامية

ومن خلال إجراءات الاستدلال والتحريات التي تمت ثبتت صحة تلك المعلومات، حيث تم دهم الموقع وإلقاء القبض على الوافدين وجميعهم من الجنسية البنجلادشية، وبتفتيش مسكنهم ضبط بداخله عدد 2278 شريحة اتصال، وجهاز كمبيوتر محمول، وعدد 4 أجهزة قارئ للبصمة، وعدد 29 جهاز قارئ بيانات، و 22 جهاز جوال، ومبلغ مالي قدره 1970 ريالًا.

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