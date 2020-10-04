فيديو.. ضيوف الرحمن بعد عودة العمرة : مشاعرنا لا توصف والخدمات رائعة

المواطن - الرياض

رفع عدد من ضيوف الرحمن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان، على خدمتهم للإسلام والمسلمين مؤكدين أن قرار عودة العمرة تدريجيًا قرار حكيم يتمكن من خلاله المسلمون من أداء هذه الشعيرة العظيمة في ظل جائحة كورونا بأمن وسلام.

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ضيوف الرحمن من المواقيت يرفعون الشكر لمقام #خادم_الحرمين_الشريفين وسمو #ولي_العهد وينوهون بالخدمات المقدمة لهم من #الشؤون_الإسلامية وفق البروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس #كورونا في أول يوم بعد عودة العمرة والزيارة تدريجياً تزامناً مع الأمر السامي الكريم. pic.twitter.com/zzaZFN9wD2 — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) October 4, 2020

جاء ذلك في تصريحات لهم عقب عقدهم نية العمرة بالمواقيت نشرها حساب الشؤون الإسلامية بمنصة تويتر، عبروا خلاله عن مشاعر الفرح والسرور بأداء مناسك العمرة في أول أيامها بعد الأمر السامي الكريم بإعادة العمرة تدريجيًّا في ظل فيروس جائحة كورونا المستجد.

عودة العمرة وفق أعلى معايير السلامة والأمن

ووجه المعتمرون الشكر لوزارة الشؤون الإسلامية على تهيئة المواقيت ومساجدها وفق أعلى معايير الجودة للحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين، مؤكدين أن ما شاهدوه هو مدعاة للفخر والاعتزاز وألسنتهم تلهج بالدعاء الصادق والثناء جزاء هذه الأعمال المباركة.

كما ترجمت كلماتهم مدى شوقهم لهذا الفضل الكبير ورغبتهم الجامحة في أداء العمرة بعد غياب دام لنصف عام بسبب جائحة كورونا التي أضرت ببلدان العالم، منوهين بقرارات المملكة التي اتخذتها منذ بدء الجائحة وحتى اليوم والتي تصب في المحافظة على سلامة وصحة الناس متوافقة مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي جاءت بحفظ الأنفس والتأكيد على ذلك.

تقديم كل التسهيلات المطلوبة للمعتمرين

يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، قد كلفت، بتوجيه الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، فريقًا متكاملًا يعمل على مدار الساعة في تقديم كل التسهيلات المطلوبة للمعتمرين سواء ما يتعلق بتهيئة المواقيت ومساجدها ومرافقها والعناية بها، وتعقيمها وصيانتها ونظافتها، وتكليف المراقبين والمراقبات لمتابعة ذلك، وأيضًا ما يتعلق بتكليف الدعاة للتوعية والإرشاد والإفتاء كي يؤدي المعتمرون مناسك العمرة بيسر وسهولة ووفق المنهج النبوي الصحيح.

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