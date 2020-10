فيديو.. طبيب ترامب : الرئيس الأمريكي سيعود غدًا إلى البيت الأبيض

المواطن - متابعة

أكد طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس سيعود غدًا إلى البيت الأبيض حيث يمكنه مواصلة العلاج من فيروس كورونا المستجد.

President Trump's doctors say their plan is "for a discharge as early as tomorrow to the White House where he can continue his treatment course." pic.twitter.com/VbgmTrbwxc

— Daily Caller (@DailyCaller) October 4, 2020