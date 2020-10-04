فيديو.. طبيب ترامب : الرئيس الأمريكي سيعود غدًا إلى البيت الأبيض

المواطن - متابعة
أكد طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس سيعود غدًا إلى البيت الأبيض حيث يمكنه مواصلة العلاج من فيروس كورونا المستجد.
President Trump's doctors say their plan is "for a discharge as early as tomorrow to the White House where he can continue his treatment course." pic.twitter.com/VbgmTrbwxc
— Daily Caller (@DailyCaller) October 4, 2020
وتم نقل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري بعدما تأكدت إصابته بفيروس كورونا المستجد وخضع لكورس علاج مكثف خلال اليومين الماضيين.
وقال طبيب ترامب في إيجاز صحفي: إن حالة الرئيس الأمريكي بدأت في التحسن اليوم وتواصل التحسن بشكل مستمر ويمكنه العودة غدًا في وقت مبكر إلى البيت الأبيض لمواصلة مهامه وفي نفس الوقت يتابع باقي الإجراءات المطبقة في بروتوكول العلاج.
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