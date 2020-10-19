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فيديو.. طريقة اختراق الرقم السري لحسابات التواصل في 30 ثانية

فيديو.. طريقة اختراق الرقم السري لحسابات التواصل في 30 ثانية

2020/10/19
الساعة 6:04 مساءً
- ‎فيتكنولوجيا, حصاد اليوم
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فيديو.. طريقة اختراق الرقم السري لحسابات التواصل في 30 ثانية
المواطن - سارة المصباح - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 حفظ الرقم السري
2 خطوات معرفة الرقم السري في 30 ثانية

نشر عبدالعزيز الحمادي، أحد المتخصصين في المعرفة الإلكترونية، ومشرف مجتمع جوجل للمطورين في المملكة فيديو على صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، يشرح فيه طريقة اختراق الرقم السري لحسابات التواصل في 30 ثانية.

حفظ الرقم السري

ووجه عبدالعزيز الحمادي، رسالة إلى مستخدمي المواقع الإلكترونية، بأنه إذا تم حفظ الأرقام السرية في المتصفح مباشرة، خاصة في الأجهزة التي تتواجد في المؤسسات وأماكن العمل والتي غالبًا ما تكون مشتركة بين الموظفين، فإنّه يجب التفكير في الأمر مرة ثانية.

خطوات معرفة الرقم السري في 30 ثانية

وقال عبدالعزيز الحمادي، أنّه وفي أقل من 30 ثانية يمكن لأي شخص قراءة الأرقام السرية، وبدون أن يحتاج إلى إذن من صاحب الرقم، وبطريقة بسيطة وبدائية.

وذكر المتخصص في شؤون المعرفة عدة خطوات لمعرفة الرقم السري في 30 ثانية والتي جاءت كالتالي:

1_ فتح المتصفح على جهاز الكمبيوتر.

2_ الوقوف على كلمة السر المخفية والضغط على الجانب الأيمن من الفأرة.

3_ بعد الضغط على الجانب الأيمن من الفارة الضغط على كلمة inspect.

4_ بعد الضغط على كلمة inspect ستظهر قائمة يمكن اختيار كلمة type passeword، والضغط عليها.

5_ بعد الضغط على كلمة type passeword، فيها يقوم الشخص بتحويل الأرقام إلى نص وحفظها.

وتنتهي هنا خطوات معرفة الرقم، وتصبح كلمة السر واضحة ومتاحة أمام الجميع يمكن الاطلاع عليها بكل سهولة، لذلك نصح عبدالعزيز الحمادي عدم الوقوع في هذا الخطأ.


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