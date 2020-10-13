فيديو.. طفل في الخامسة يتصدى لمجموعة لصوص مسلحين دفاعًا عن أمه 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

وثق مقطع فيديو مذهل لحظة تصدي طفل لم يتجاوز الخامسة من عمره ببسالة لمجموعة من اللصوص المسلحين؛ دفاعًا عن والدته التي اتخذها أحد رهينة أثناء السطو على المنزل.

ويُظهر الفيديو اقتحام أربعة رجال، ثلاثة منهم على الأقل مسلحين، لمنزل السيدة تاميكا ريد في ولاية إنديانا الأمريكية، غير عالمين بوجود البطل الصغير الذي تمكن من ردعهم بشجاعة غير معهودة لمن هم في مثل سنه.

ويمكن رؤية تاميكا وهي تكوي الملابس بينما يلعب ابنها ديفيد جونسون، 5 سنوات، في مكان قريب منها قبل أن يقتحم اللصوص المنزل ويضربوا النار، وعند محاولتها التحقق من الضوضاء فوجئت بتصويب أحد الرجال السلاح عليها مما أجبرها على السقوط.

وبعد ذلك، حاولت تاميكا الإفلات منهم قبل أن يرفع شخص آخر يديه في محاولة لمنعها، وعند هذه اللحظة، التقط الطفل أحد ألعابه وألقاها على أقرب مسلح ثم أمسك يده محاولًا إبعاده عن والدته، ولحسن حظ الصبي فإن المسلح صد الهجمات بدلاً من يوجهها له.

وتمكن الصبي بفعلته من إرباك اللصوص وتأخيرهم حتى سُمع دوي صفارات الشرطة بعد إبلاغ الجيران عن محاولة سرقة منزل به أطفال، ففروا هاربين دون أخذ أي شيء أو إيذاء أي شخص في المنزل.

وقالت تاميكا إنها كانت خائفة لأن أطفالها كانوا معها عندما وقع اقتحام المنزل، واصفة ابنها بأنه بطل، وقال ديفيد لمحطة الأخبار أنه كان يحاول فقط الدفاع عن والدته.

وأفرجت الشرطة عن مقطع الفيديو؛ أملًا في التعرف على اللصوص وقالوا في بيانهم: بما أن هذا الطفل الصغير يدافع عن عائلته ومنزله فإننا نطلب من المجتمع أن يدافع عنه الآن.

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