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فيديو .. فهد المولد يُغادر مباراة الاتحاد والأهلي بسيارة الإسعاف
تعرض لإصابة قوية في ديربي جدة

فيديو .. فهد المولد يُغادر مباراة الاتحاد والأهلي بسيارة الإسعاف

2020/10/31
الساعة 9:41 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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فيديو .. فهد المولد يُغادر مباراة الاتحاد والأهلي بسيارة الإسعاف المولد يخرج مصابًا من مباراة الاتحاد والأهلي
المواطن - محمد سمعه
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1 أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد والأهلي:
2 حجازي يُعطل السومة في الديربي:

غادر اللاعب فهد المولد، نجم الاتحاد، مباراة الاتحاد والأهلي- منذ قليل- متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها، ليحل بدلًا منه اللاعب هارون كمارا عند الدقيقة الـ58 من عمر المباراة.

وكان المولد تعرض لإصابة قوية لم يستطع بسببها استكمال المباراة ليدفع المدرب فابيو كاريلي بـ هارون كمارا بدلًا منه.

وعند حلول الدقيقة الحادية والسبعين، دخل المولد في سيارة الإسعاف ثم غادر بعدها ملعب “الجوهرة المشعة” للذهاب إلى أقرب مشفى.

أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد والأهلي:

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الاتحاد والأهلي بتقدم الاتحاد بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/ 2021.

وبدأ الشوط الأول من ديربي جدة، بأداء ممتع ومميز من نادي الاتحاد، الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب البرازيلي رومارينيو بالدقيقة الثامنة.

وواصل الاتحاد ضغطه القوي، سعيًا لإحراز الهدف الثاني وهو ما تمكن منه اللاعب غاري رودريغيز، حيث أضاف الهدف الثاني للاتحاد بالدقيقة الثامنة عشرة بعد تمريرة متقنة من زميله فهد المولد.

وشارك اللاعب أحمد حجازي مع الاتحاد في أول مباراة له منذ انضمامه للعميد في الأيام الأخيرة قادمًا من فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

حجازي يُعطل السومة في الديربي:

وظهر اللاعب السوري عمر السومة نجم الأهلي في الشوط الأول بشكل باهت إضافة لباقي أعضاء الفريق الأهلاوي.

مباراة الاتحاد والأهلي
فهد المولد يغادر في الإسعاف

 

 


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