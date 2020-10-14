‎الرئيسية
جديد الأخبار
فيديو.. كشف ملابسات سرقة أموال ومستندات من أحد المطاعم بالرياض

فيديو.. كشف ملابسات سرقة أموال ومستندات من أحد المطاعم بالرياض

2020/10/14
الساعة 9:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
1٬050
0
طباعة
فيديو.. كشف ملابسات سرقة أموال ومستندات من أحد المطاعم بالرياض
المواطن - الرياض

تمكنت شرطة الرياض من القبض على ثلاثة مقيمين اعتدوا على أحد المطاعم واستولوا على مبالغ مالية ومستندات.

وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه قيام ثلاثة أشخاص بالاعتداء عنوة على أحد المطاعم واستيلاؤهم على مبالغ مالية ومستندات في خزينته، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية الجناة والقبض عليهم وهم (ثلاثة مقيمين، من الجنسية اليمنية، في العقدين الثالث والرابع).

وأضاف الكريديس أنه ضُبط بحوزتهم الأدوات التي يستخدمونها في تنفيذ جرائمهم، بالإضافة إلى مبالغ مالية مجهولة المصدر. وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.


ذات صلة :
  • ماعت تحذر من تفشي الإرهاب الداعشي في موزمبيق
    •
  • شاهد.. حريق يلتهم مستودعًا للمولدات بحي السلي
    •
  • تغريدة الدويش المثيرة عن إعلام الهلال بعد احتجاج النصر
    •
  • صفقة مهمة يحسمها الهلال خلال 72 ساعة
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :