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فيديو.. لماذا سمي مسجد الجن بمكة بهذا الاسم؟
تلقى فيه النبي بيعة الجن

فيديو.. لماذا سمي مسجد الجن بمكة بهذا الاسم؟

2020/10/24
الساعة 12:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. لماذا سمي مسجد الجن بمكة بهذا الاسم؟
المواطن - مكة المكرمة

يعد مسجد الجن أحد أشهر المساجد في العاصمة المقدسة، ويقع أمام مقبرة المعلاة، وفيه تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة الجن.

وسمي المسجد باسم مسجد الجن لأن نفراً من الجن استمعوا فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن الكريم، ونزلت سورة الجن.

وقال مدير مركز تاريخ مكة المكرمة، الدكتور فواز بن علي الدهاس، إنه يُعرف أيضًا باسم “مسجد الحرس”؛ لأن قائد الحرس في الدولة الأموية كان يجمع رجال أمن المدينة هناك ثم يعيد توزيعهم على أنحاء مكة المكرمة لمباشرة مهام الأمن فيها.

وأضاف الدهاس، في مقطع فيديو بثته دارة الملك عبدالعزيز، أنه سُمي بـ مسجد الجن ؛ لأن الصحابة افتقدوا النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة، وبحثوا عنه في معظم أنحاء مكة المكرمة دون جدوى، وأثناء وجودهم في الحي الذي يقع به هذا المسجد، شاهدوه قادمًا من جهة “المعلاة”، ولما سألوه عن غيابه قال لهم صلى الله عليه وسلم: “كنت مع إخوانكم من الجن أفقههم في أمور دينهم”، فسُمي المكان “موقع الجن”، ثم لما بُني المسجد في المكان نفسه عُرف باسم مسجد الجن .

وأشار الدهاس إلى أن مسجد الجن كان مهملًا على مدار التاريخ الإسلامي، وفي القرن الحادي عشر الهجري قام أهل مكة ببناء الأشجار حوله فسميت المنطقة باسم “الجنينة”، ثم أمر الملك فهد رحمه الله عام 1421هـ بإعادة بنائه على الطراز العمراني الحديث.


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