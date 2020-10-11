فيديو.. لنجعلها خضراء تستهدف زراعة 10 ملايين شجرة

المواطن - الرياض

سلط برنامج “تفاعلكم” المذاع على قناة العربية” الضوء على حملة “لنجعلها خضراء” التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة وتغطي 165 موقعًا في جميع مناطق المملكة منها 37 موقعًا تابعة للوزارة.

وتأتي هذه الحملة بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومشاركة القطاع العام والخاص، حيث تهدف الوصول إلى 10 ملايين شجرة خلال فترة الحملة للمساهمة في تنمية الغطاء النباتي.

وأطلقت أمانة جدة، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، حملة “لنجعلها خضراء”، والتي تستهدف زراعة 10 ملايين شجرة في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من 10 أكتوبر إلى 30 إبريل، فيما تستهدف في جدة زراعة 6000 شجرة في مواقع متفرقة بالمحافظة بمشاركة 50 متطوعًا ومتطوعة، حيث تهدف الحملة إلى تنمية الغطاء النباتي الطبيعي في المملكة لتنقية وتلطيف الهواء وتحسين جودة حياة السكان.

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